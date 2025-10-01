Concurso do IFPB: edital publicado para vagas de nível médio, técnico e superior

São 53 oportunidades com salários de até R$ 4,9 mil, além de auxílio alimentação de R$ 1 mil

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de candidata fazendo prova de concurso público. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal da Paraíba (IFPB) publicou nesta quarta-feira (1º) o edital de concurso público para preenchimento de 53 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior.

Os salários variam de R$ 2,4 mil a R$ 4,9 mil, com direito ainda a auxílio-alimentação no valor de R$ 1 mil.

Entre as oportunidades estão funções de Assistente em Administração, Técnico em Contabilidade, Técnico de Laboratório em diferentes áreas, Técnico em Enfermagem, Técnico de Tecnologia da Informação, além de cargos de nível superior como Administrador, Enfermeiro, Médico Psiquiatra, Nutricionista, Psicólogo, Assistente Social e Pedagogo.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 9 de outubro e 5 de novembro, pelo site do Instituto AOCP, responsável pela organização do certame. A taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150, de acordo com o nível do cargo.

O processo seletivo contará apenas com prova objetiva, marcada para o dia 7 de dezembro de 2025. O resultado final será divulgado em 14 de abril de 2026.

Para mais informações, consulte o edital.