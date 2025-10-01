Morador de Anápolis se surpreende ao receber camisinhas de marca em posto de saúde: “Peguei, logo, dois pacotes”

Leitor do Portal 6 se surpreendeu em ver o produto oferecido de “de graça” em uma unidade de saúde da cidade

Paulo Roberto Belém - 01 de outubro de 2025

Leitor enviou foto dos dois pacotes que disse ter pegado. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um leitor do Portal 6 enviou a foto de pacotes de camisinhas de uma marca específica famosa, se dizendo surpreso em ter os encontrados “de graça” em uma unidade de saúde de Anápolis, na noite desta terça-feira (30).

Provando o que retirou através da imagem, ele, que preferiu não se identificar, disse que pegou os preservativos na UBS do Filostro. “Me assustei, de cara, e até perguntei pra moça se poderia pegar dois pacotes”, afirmou.

As camisinhas dos quais o leitor se refere são da marca Prudence, que estampavam um “Leve 8 Pague 6”, indicando que os produtos são dos mesmos encontrados em estabelecimentos que os comercializam.

Entretanto, duas mensagens expunham o motivo de estar sendo distribuídos de forma gratuita naquela unidade de saúde. “Distribuição gratuita” e “Venda proibida”. “Peguei, logo, dois pacotes porque nunca vi camisinha de marca em postinho de saúde”, emendou.

Diante do encontro atípico, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para saber da distribuição do preservativo de marca, ao invés de os comumente dispensados gratuitamente.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a presença de preservativos da marca Prudence em unidades de Anápolis ocorreu de forma pontual, a partir de uma remessa recebida em junho pela Secretaria Estadual.

“Atualmente, o fornecimento segue com produtos de outra marca, repassados pelo Ministério da Saúde. Os preservativos distribuídos são do tipo tradicional, sem versões saborizadas ou texturizadas”, afirmaram.

A informação sobre a dispensa de camisinhas diferenciadas foi repercutida pelo Portal 6, antecipadamente. O superintendente da pasta no Estado de Goiás, Lucas Vasconcelos, chegou a dar detalhes da ação.

