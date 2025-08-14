Texturizada ou fina: moradores de Goiás já podem pegar novas camisinhas do SUS, com sensação pele na pele

Versões possuem embalagens modernas, mantendo a mesma eficácia de proteção dos modelos anteriores

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2025

Embalagem de novos preservativos distribuídos pelo SUS. (Foto: Caroline Morais/MS)

Além dos tradicionais preservativos, moradores de Goiás e de outros estados do país podem, a partir de agora, adquirir novos modelos de camisinhas, incluindo versões texturizadas e finas.

Anteriormente, o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizava apenas dois tipos de preservativos: a externa, feita de látex, e a interna, de látex ou borracha nitrílica.

Agora, com a nova ação do Ministério da Saúde, iniciou-se a distribuição gratuita dos dois novos itens.

A novidade tem como objetivo aumentar a adesão a métodos contraceptivos, especialmente entre jovens, além de prevenir o HIV, hepatites virais, sífilis e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), bem como a gravidez não planejada.

De acordo com a pasta, as versões possuem embalagens modernas, mantendo a mesma eficácia de proteção dos modelos anteriores. A expectativa é de que, só neste ano, 400 milhões de unidades sejam distribuídas.

Os preservativos são distribuídos de forma gratuita nas Unidades Básicas de Saúde. Não é preciso apresentar documentos de identificação, e não há restrições de quantidade, facilitando o acesso de todas as pessoas.

A ação faz parte de uma estratégia de Prevenção Combinada, que associa diferentes métodos para ampliar a proteção contra o HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis.

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do total de pessoas com mais de 18 anos entrevistadas que tiveram relação sexual nos 12 meses anteriores à data da entrevista, apenas 22,8% relataram usar preservativo em todas as relações sexuais.

Outras 17,1% afirmaram usar às vezes, e 59% dos entrevistados relataram não usar nenhuma vez. O estudo foi feito em 2019.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!