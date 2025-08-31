Superintendente do Ministério da Saúde revela a motivação por trás das camisinhas texturizadas na rede pública

Lucas Vasconcelos ainda deu detalhes sobre outros itens que também serão distribuídos e devem contribuir para a adesão popular ao uso de preservativos

Samuel Leão - 31 de agosto de 2025

Superintendente explica de onde surgiu a ideia de distribuir camisinha texturizada no SUS. (Foto: Samuel Leão)

Recentemente o Ministério da Saúde anunciou a oferta de camisinhas texturizadas na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) e, durante uma visita à Anápolis, o superintendente da pasta no Estado de Goiás, Lucas Vasconcelos, deu detalhes da ação.

Durante uma entrevista ao Portal 6, ele contou que não são apenas as camisinhas texturizadas que fazem parte da força-tarefa e explicou de onde surgiu a ideia.

“Foi ouvindo a sociedade. A gente tem uma das áreas de melhor combate à ISTs, a conscientização sobre infecções transmissíveis no nosso departamento, dentro da secretaria de vigilância e meio ambiente, lá do MS, e nós já estamos há 12, 13 anos com algumas audiências públicas, com algumas articulações com movimentos sociais, de maneira geral”, contou.

Em tais escutas populares, Lucas deu detalhes sobre outros itens que também serão distribuídos e devem contribuir para a adesão popular ao uso de preservativos, protegendo assim a saúde pública.

“Um dos pedidos tinha sido sobre a questão da lubrificação, a questão da texturização e a questão da saborização, que é mais um incentivo para que toda a população lembre-se da importância de usar preservativo nas relações”, complementou.

Portanto, além de serem disponibilizadas as camisinhas com texturização nas unidades de saúde pública, os cidadãos também devem passar a contar com outros itens.