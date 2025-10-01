Nota 10 para o prefeito Márcio Corrêa que determinou o corte de fios irregulares

Como destacado pelo titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Márcio Corrêa (PL) após audiência com a Equatorial. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)
Nota 10

Para o prefeito Márcio Corrêa (PL) que, diante do jogo de empurra entre a Equatorial e as empresas de internet, determinou o corte dos fios irregulares nos postes de Anápolis. E não deu outra: logo apareceram tanto a concessionária quanto as companhias interessadas em negociar uma forma de organizar a fiação.

Na audiência desta terça-feira (30), o promotor de Justiça Francisco Cachuba Júnior lembrou que a tragédia já aconteceu e não há como trazer João Victor de volta, mas é possível aproveitar a lição para mudar de vez essa situação.

Como destacado pelo titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor e que vidas continuem em risco por causa de fios soltos.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

