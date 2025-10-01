Nota 10 para o prefeito Márcio Corrêa que determinou o corte de fios irregulares
Como destacado pelo titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor
Nota 10
Para o prefeito Márcio Corrêa (PL) que, diante do jogo de empurra entre a Equatorial e as empresas de internet, determinou o corte dos fios irregulares nos postes de Anápolis. E não deu outra: logo apareceram tanto a concessionária quanto as companhias interessadas em negociar uma forma de organizar a fiação.
Na audiência desta terça-feira (30), o promotor de Justiça Francisco Cachuba Júnior lembrou que a tragédia já aconteceu e não há como trazer João Victor de volta, mas é possível aproveitar a lição para mudar de vez essa situação.
Como destacado pelo titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor e que vidas continuem em risco por causa de fios soltos.