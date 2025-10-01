Nota 10 para o prefeito Márcio Corrêa que determinou o corte de fios irregulares

Como destacado pelo titular da 15ª Promotoria de Anápolis, o foco agora tem de ser encontrar uma solução definitiva para impedir que outras famílias passem pela mesma dor

Danilo Boaventura - 01 de outubro de 2025

Márcio Corrêa (PL) após audiência com a Equatorial. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Nota 10

Para o prefeito Márcio Corrêa (PL) que, diante do jogo de empurra entre a Equatorial e as empresas de internet, determinou o corte dos fios irregulares nos postes de Anápolis. E não deu outra: logo apareceram tanto a concessionária quanto as companhias interessadas em negociar uma forma de organizar a fiação.

Na audiência desta terça-feira (30), o promotor de Justiça Francisco Cachuba Júnior lembrou que a tragédia já aconteceu e não há como trazer João Victor de volta, mas é possível aproveitar a lição para mudar de vez essa situação.

