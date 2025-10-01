Polícia Militar é acionada após confusão em escola de Anápolis

Avô de estudante teria ameaçado outro aluno com um cachorro na porta da unidade

Sala de aula da rede municipal. (Foto: Reprodução)

Uma confusão no final da manhã desta quarta-feira (1º) mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) em uma unidade de ensino de Anápolis.

O avô de um estudante apareceu na porta da Escola Municipal Deputado José de Assis, no Bairro de Lourdes, ameaçando outro aluno com um cachorro.

Foi a coordenação da unidade quem acionou a viatura, já que o idoso estava muito exaltado e causava preocupação entre servidores e estudantes.

A PM esteve no local para controlar a situação e ouvir a direção. Até agora, porém, não ficou claro o que motivou a ida dele até a escola.

