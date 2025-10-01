Suplente pode assumir como vereadora em Anápolis no ano que vem

Articulações de bastidor apontam chance de segunda suplente debutar no Legislativo ainda no primeiro semestre de 2026

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Suplente pode assumir como vereadora em Anápolis no ano que vem
Plenário da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Não é apenas na Câmara de Goiânia e na Alego que suplentes estão ganhando a chance de ocupar uma cadeira. Rápidas apurou que já existem articulações para que uma segunda suplente possa debutar no Legislativo de Anápolis.

As conversas chegaram a ser iniciadas, mas esfriaram porque o acordo teria de envolver também o primeiro suplente da sigla, que anda decepcionado com a política e com membros do partido — a ponto de nem ser procurado.

Ainda assim, o desejo segue vivo, até porque a candidata em questão foi considerada crucial para a formação da chapa e é vista como leal ao grupo. Se tudo caminhar bem, a posse pode ocorrer já no primeiro semestre do ano que vem.

Leia também

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias