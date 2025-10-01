Suplente pode assumir como vereadora em Anápolis no ano que vem

Articulações de bastidor apontam chance de segunda suplente debutar no Legislativo ainda no primeiro semestre de 2026

Danilo Boaventura - 01 de outubro de 2025

Plenário da Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Não é apenas na Câmara de Goiânia e na Alego que suplentes estão ganhando a chance de ocupar uma cadeira. Rápidas apurou que já existem articulações para que uma segunda suplente possa debutar no Legislativo de Anápolis.

As conversas chegaram a ser iniciadas, mas esfriaram porque o acordo teria de envolver também o primeiro suplente da sigla, que anda decepcionado com a política e com membros do partido — a ponto de nem ser procurado.

Ainda assim, o desejo segue vivo, até porque a candidata em questão foi considerada crucial para a formação da chapa e é vista como leal ao grupo. Se tudo caminhar bem, a posse pode ocorrer já no primeiro semestre do ano que vem.