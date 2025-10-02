Apple alerta usuários de iPhone que têm o Google Chrome no celular

Empresa reforça campanha para promover o Safari como opção mais segura e privada

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Tati Tata/Flickr)

O domínio do Google Chrome no mercado de navegadores tem incomodado a Apple, que agora intensifica sua estratégia para convencer usuários de iPhone a utilizarem o Safari.

A companhia tem divulgado comparativos e mensagens que destacam recursos de privacidade que, segundo ela, o rival não oferece.

De acordo com a Apple, o Safari possui ferramentas avançadas que impedem rastreamento entre sites, mascaram o endereço IP contra rastreadores e bloqueiam extensões consideradas maliciosas.

Já o Chrome, apesar de popular, não garantiria o mesmo nível de proteção, segundo a gigante fundada por Steve Jobs.

A campanha inclui até um checklist no site da Apple comparando os dois navegadores. Em todos os quesitos analisados — de cookies a defesa contra softwares maliciosos — o Safari aparece como vencedor. O Chrome não pontua em nenhum.

Um ponto sensível, no entanto, ficou de fora do material: a chamada impressão digital de dispositivos, técnica usada para coletar informações específicas de cada aparelho e rastrear usuários.

O Google retomou essa prática em 2024, dentro de suas estratégias de publicidade direcionada. O Safari, por sua vez, envia dados aleatórios para evitar que o iPhone seja identificado.

A disputa não é exclusiva da Apple. A Microsoft também pressiona usuários a manterem o Edge em vez de instalar o Chrome em computadores com Windows.

Mas, enquanto o impacto dessa iniciativa é menor, no ecossistema do iPhone a Apple vê o Safari como peça essencial para manter sua estratégia de privacidade.

A rivalidade ganhou até tom publicitário. Em 2023, a Apple lançou um vídeo que ironizava o Google ao retratar o Safari como escudo contra navegadores que expõem dados dos usuários. Sem citar nomes, a referência ao Chrome era evidente.

Com cerca de 90% do mercado de navegadores móveis dominado por Safari e Chrome, a briga entre as gigantes ganha peso estratégico em um momento em que a inteligência artificial começa a redefinir o setor.