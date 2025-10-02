Eclipse que fará dia virar noite no céu do Brasil ganha data para ocorrer

Fenômeno será o mais longo já registrado, com duração de 7 minutos e 29 segundos

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Drew Rae/Pexels)

A Nasa confirmou que, em 16 de julho de 2186, acontecerá o maior eclipse solar da história já previsto.

O fenômeno terá duração de 7 minutos e 29 segundos, tempo recorde para um eclipse total, e poderá ser visto em partes do Brasil, da África e do Oceano Atlântico.

O evento será resultado de um alinhamento raro, quando a Lua estiver em seu apogeu — ponto mais distante da Terra — e com velocidade reduzida, o que permitirá que sua sombra permaneça por mais tempo sobre o planeta.

Segundo especialistas em astronomia, essa combinação não deve se repetir por muitos séculos.

Durante o eclipse total, o céu escurece como se fosse noite, revelando a coroa solar, camada mais externa e brilhante do Sol.

Para a ciência, será uma oportunidade única de estudar a estrela com detalhes inéditos, ampliando o conhecimento sobre sua estrutura e influência no sistema solar.

No Brasil, o fenômeno será visível de forma parcial em várias regiões.

Para quem quiser observar com segurança, a recomendação é usar apenas óculos certificados com filtro solar adequado, no padrão internacional ISO 12312-2.

Olhar diretamente para o Sol sem proteção pode causar danos irreversíveis à visão.

Até hoje, o eclipse solar mais longo registrado ocorreu em 29 de maio de 1919, com duração máxima de 6 minutos e 51 segundos, e ficou marcado por confirmar a teoria da relatividade de Albert Einstein.

O de 2186 deve superar esse recorde e entrar para a história como o eclipse do século.

