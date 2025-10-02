Motorista morre após acidente na BR-153 envolvendo três carretas

Bombeiros precisaram realizar manobras para remover corpo da vítima, que ficou presa às ferragens

Augusto Araújo - 02 de outubro de 2025

Veículo ficou completamente destruído após colisão. (Foto: Captura/@jornaldovale_ceres)

Um motorista de carreta morreu na manhã desta quinta-feira (02), após sofrer um grave acidente em um trecho da BR-153 que passa pelo município de Nova Glória, região Noroeste de Goiás.

O caso envolveu a colisão de três veículos de grande porte, próximo ao Conjunto Habitacional Espírito Santo.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um pronto- socorro da região. Contudo, não foi repassado o estado de saúde da mesma.

Já o condutor da carreta, que faleceu no local, ficou preso às ferragens e precisou de uma ação da equipe de socorristas para remover o corpo dele.

O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu à BR-153, para dar prosseguimento aos procedimentos legais envolvendo o falecimento do motorista.

Mais informações a qualquer instante.

