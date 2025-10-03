O que é demência por corpos de Lewy, doença que acometeu Milton Nascimento

Condição mistura sintomas do Alzheimer e do Parkinson e já foi confirmada pela família do cantor de 82 anos

Pedro Ribeiro - 03 de outubro de 2025

Milton Nascimento, cantor. (Foto: Reprodução)

O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, uma condição que mistura características do Alzheimer e do Parkinson e que, apesar de não ter cura, pode ser tratada para oferecer qualidade de vida ao paciente.

A informação foi confirmada pela família nesta quinta-feira (02) e trouxe à tona uma doença ainda pouco conhecida do grande público.

O que causa a doença

A demência por corpos de Lewy acontece quando uma proteína chamada alfa-sinucleína se acumula de forma anormal dentro dos neurônios.

Esses depósitos, conhecidos como “corpos de Lewy”, atrapalham a comunicação entre as células do cérebro e levam à perda progressiva de funções cognitivas, motoras e comportamentais.

Sintomas mais comuns

Entre os sinais mais característicos estão:

Oscilações de atenção e lucidez, em que o paciente pode estar bem em um momento e confuso em outro;

Alucinações visuais, geralmente muito vívidas e recorrentes;

Sintomas motores parecidos com os do Parkinson, como rigidez muscular, tremores e lentidão;

Alterações do sono, especialmente o distúrbio em que a pessoa “encena os sonhos” durante a noite;

Além disso, são frequentes mudanças de humor, delírios, quedas e dificuldades de memória.

Diferença para outras demências

O quadro costuma ser confundido com Alzheimer ou Parkinson.

Uma diferença importante é que, na demência por corpos de Lewy, os problemas de memória e cognição podem surgir antes ou junto com os sintomas motores. Já no Parkinson, a demência costuma aparecer anos depois.

Tratamento e cuidados

Não existe cura, mas há medicamentos que ajudam a controlar sintomas, como os inibidores de colinesterase (para cognição e comportamento) e a levodopa (para rigidez e lentidão).

Além disso, terapias de apoio — como fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação cognitiva e cuidados com o sono — são fundamentais.

Um ponto importante é a sensibilidade dos pacientes a certos antipsicóticos, que podem provocar reações graves, exigindo acompanhamento especializado.

O caso Milton Nascimento

O artista mineiro já havia sido diagnosticado com Parkinson e, segundo familiares, recentemente passou a apresentar maior comprometimento cognitivo, como esquecimentos e repetição de histórias.

Essa evolução levou os médicos a confirmarem o diagnóstico de demência por corpos de Lewy.

A progressão da doença varia de pessoa para pessoa, mas em média os pacientes vivem de 5 a 8 anos após o diagnóstico. O foco dos cuidados é oferecer o máximo de conforto, segurança e dignidade, tanto ao paciente quanto à família.