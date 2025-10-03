O que é demência por corpos de Lewy, doença que acometeu Milton Nascimento
Condição mistura sintomas do Alzheimer e do Parkinson e já foi confirmada pela família do cantor de 82 anos
O cantor e compositor Milton Nascimento, de 82 anos, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, uma condição que mistura características do Alzheimer e do Parkinson e que, apesar de não ter cura, pode ser tratada para oferecer qualidade de vida ao paciente.
A informação foi confirmada pela família nesta quinta-feira (02) e trouxe à tona uma doença ainda pouco conhecida do grande público.
O que causa a doença
A demência por corpos de Lewy acontece quando uma proteína chamada alfa-sinucleína se acumula de forma anormal dentro dos neurônios.
Esses depósitos, conhecidos como “corpos de Lewy”, atrapalham a comunicação entre as células do cérebro e levam à perda progressiva de funções cognitivas, motoras e comportamentais.
Sintomas mais comuns
Entre os sinais mais característicos estão:
- Oscilações de atenção e lucidez, em que o paciente pode estar bem em um momento e confuso em outro;
- Alucinações visuais, geralmente muito vívidas e recorrentes;
- Sintomas motores parecidos com os do Parkinson, como rigidez muscular, tremores e lentidão;
- Alterações do sono, especialmente o distúrbio em que a pessoa “encena os sonhos” durante a noite;
- Além disso, são frequentes mudanças de humor, delírios, quedas e dificuldades de memória.
Diferença para outras demências
O quadro costuma ser confundido com Alzheimer ou Parkinson.
Uma diferença importante é que, na demência por corpos de Lewy, os problemas de memória e cognição podem surgir antes ou junto com os sintomas motores. Já no Parkinson, a demência costuma aparecer anos depois.
Tratamento e cuidados
Não existe cura, mas há medicamentos que ajudam a controlar sintomas, como os inibidores de colinesterase (para cognição e comportamento) e a levodopa (para rigidez e lentidão).
Além disso, terapias de apoio — como fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação cognitiva e cuidados com o sono — são fundamentais.
Um ponto importante é a sensibilidade dos pacientes a certos antipsicóticos, que podem provocar reações graves, exigindo acompanhamento especializado.
O caso Milton Nascimento
O artista mineiro já havia sido diagnosticado com Parkinson e, segundo familiares, recentemente passou a apresentar maior comprometimento cognitivo, como esquecimentos e repetição de histórias.
Essa evolução levou os médicos a confirmarem o diagnóstico de demência por corpos de Lewy.
A progressão da doença varia de pessoa para pessoa, mas em média os pacientes vivem de 5 a 8 anos após o diagnóstico. O foco dos cuidados é oferecer o máximo de conforto, segurança e dignidade, tanto ao paciente quanto à família.