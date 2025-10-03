Prefeitura de Anápolis lança primeira etapa do Construindo Sonhos, que vai disponibilizar moradias a famílias de baixa renda

Programa de Márcio Corrêa prevê casas a custo zero e e unidades com entrada subsidiada

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

A Prefeitura de Anápolis publicou, nesta sexta-feira (03), os primeiros editais do Construindo Sonhos, novo programa habitacional do município. A etapa inicial prevê a construção de 4.984 moradias em 16 bairros da cidade.

Do total, 600 casas serão entregues gratuitamente a famílias em situação de vulnerabilidade social, selecionadas pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais entre os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Já as outras 4.384 unidades serão destinadas a famílias de baixa renda, com entrada 100% subsidiada e parcelas facilitadas.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), o objetivo é garantir acesso à casa própria a quem mais precisa.

“Temos uma política habitacional ambiciosa e essa é apenas a primeira etapa. O compromisso é dar moradia digna para famílias que não teriam condições de adquirir a casa própria sem o apoio do poder público”, afirmou.

As obras terão início após o processo de licitação e contemplarão os bairros: Ana Caroline, Vivian Parque, Residencial Campos do Jordão, Parque Residencial das Flores, Flor do Cerrado, Vida Nova, Jardim dos Ipês, Portal do Cerrado, Adriana Parque, Jardim Palmares, Residencial Veneza, Vale dos Pássaros, Paraíso, Residencial Verona e Cidade Industrial.

Confira os editais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!