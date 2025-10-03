Rival do Nubank anuncia investimento de US$ 13 milhões para se tornar maior banco digital do mundo

A meta da empresa é alcançar 100 mercados até 2030 e conquistar 100 milhões de clientes até 2027

Pedro Ribeiro - 03 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O banco digital deixou de ser apenas uma alternativa moderna e passou a ocupar espaço central na vida de milhões de pessoas.

Agora, a disputa por liderança global ganhou um novo capítulo.

A fintech britânica Revolut, rival direta do Nubank, anunciou um investimento gigantesco de US$ 13 bilhões nos próximos cinco anos.

O objetivo é claro: se tornar o maior banco digital do mundo, alcançando 100 mercados até 2030 e conquistando 100 milhões de clientes até 2027.

Hoje, a Revolut já está presente em 40 países e atende mais de 65 milhões de usuários.

Com esse novo plano, a empresa quer ampliar sua atuação em mercados estratégicos, especialmente na América Latina.

O Brasil já faz parte do portfólio, oferecendo serviços de câmbio, Pix, cartões de crédito e débito.

A expansão segue para México, Argentina e Colômbia, assim que as autorizações regulatórias forem concedidas.

América Latina como prioridade

A escolha pela América Latina não é por acaso. A região tem uma população jovem, conectada e em busca de soluções financeiras digitais acessíveis.

Além disso, existe um enorme potencial de integração com os mercados europeus, onde a Revolut já consolidou sua presença.

Segundo executivos da empresa, o embate contra gigantes como Nubank, Santander e BBVA será “intenso, sangrento e maravilhoso”.

Expansão global e investimentos bilionários

O plano de crescimento não se limita à América Latina. Nos próximos anos, US$ 4 bilhões serão destinados ao Reino Unido, US$ 1,2 bilhão à França e US$ 500 milhões aos Estados Unidos.

Com essa estratégia, a Revolut pretende não apenas crescer, mas redefinir os padrões de um banco digital em escala mundial.

Revolut Business: o próximo passo no Brasil

Além dos serviços para pessoas físicas, o Revolut já possui uma frente empresarial que fatura cerca de US$ 1 bilhão ao ano globalmente.

A previsão é que o Revolut Business desembarque oficialmente no Brasil em 2026, oferecendo novas soluções para empresas que buscam praticidade e economia em suas transações financeiras.

O impacto para os consumidores

No fim das contas, quem ganha com essa disputa entre gigantes é o cliente.

A concorrência entre Nubank e Revolut deve gerar ainda mais benefícios, como taxas mais baixas, tecnologia de ponta e serviços cada vez mais integrados.

Como disse o CEO da fintech britânica, “milhões de pessoas vão se beneficiar”.

