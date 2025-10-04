Câmera registrou momento em que mulher é encontrada sem vida em piscina de residência em Anápolis

Imagens mostram que, horas antes, vítima estava nadando normalmente, antes de perder a consciência

Da Redação - 04 de outubro de 2025

Mulher foi encontrada sem vida em residência no Jardim Promissão. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 teve acesso a imagens que mostram o momento em que uma mulher, de 44 anos, foi encontrada sem vida em uma piscina residencial no bairro Jardim Promissão, em Anápolis.

Conforme o registro feito por uma câmera de segurança, a figura de um homem se aproxima do corpo da vítima, já boiando, com o rosto submerso na água. O equipamento marca o horário de 7h26.

Após visualizar a mulher, ele toca o ombro dela, no que aparenta ser uma tentativa de acordá-la. Mas diante da ausência de resposta, o homem aparenta começar a retirá-la da água, antes do vídeo se encerrar.

Outra filmagem obtida pela reportagem, registrada às 04h21, mostra a vítima nadando normalmente na piscina, enquanto um homem caminha às margens do local e se dirige ao interior da residência.

Contudo, apenas pelas imagens não é possível afirmar se é a mesma pessoa que encontrou a mulher já desacordada e com o rosto submerso.

O Portal 6 também apurou que a casa onde os envolvidos estavam seria um imóvel para aluguel nos finais de semana.

Assim, o proprietário do local teria sido a primeira pessoa a visualizar a situação e alertar os outros ocupantes sobre a situação em andamento.

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados na residência para os procedimentos de resgate, mas a mulher já não estaria apresentando sinais de vida.

