Corpo de mulher é encontrado sem vida em piscina de residência em Anápolis

Autoridades competentes ainda irão investigar as circunstâncias relacionadas ao falecimento

Da Redação - 04 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Uma mulher foi encontrada sem vida, na manhã deste sábado (04), dentro de uma piscina residencial, no bairro Jardim Promissão, em Anápolis.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma denunciante acionou uma equipe de socorristas relatando a situação logo no começo do dia.

Assim, militares foram acionados ao local e avistaram a vítima boiando na piscina, sem sinais de vida, aparentando ter sofrido um afogamento.

Ainda não se sabe as circunstâncias relacionadas ao falecimento. O caso ainda deve ser investigado pelas autoridades competentes e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização de exames periciais.

