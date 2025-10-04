Dono de pastelaria é executado com diversos disparos em Goiânia
Vítima tinha 49 anos e era bastante conhecido na região. DIH está responsável pelo caso
O dono de uma pastelaria foi morto a tiros na noite deste sábado (04) em Goiânia. O crime aconteceu em uma via pública, no Bairro Feliz.
Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada como Fabrício Brasil Lourenço, de 49 anos.
Moradores da região relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo e, em seguida, uma mulher chorando próximo ao local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas Fabrício já estava sem vida quando o socorro chegou.
A área foi isolada até a chegada da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), responsável pelo caso.
De acordo com informações iniciais, o comerciante era bastante conhecido na região por causa da pastelaria que mantinha há anos no bairro.
A DIH deve analisar imagens de câmeras de segurança da área e ouvir testemunhas para tentar identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
