Prefeitura de Anápolis presta homenagem a servidor do Alfredo Abrahão que morreu após mal súbito

Semusa destacou o legado de Diego Alex e expressou condolências a familiares e amigos

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Diego Alex Costa e Silva morreu após sofrer mal súbito durante reunião. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), prestou homenagem e emitiu nota de pesar neste sábado (04) pela morte de Diego Alex Costa e Silva, servidor do Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), que faleceu após sofrer um mal súbito.

No comunicado, a gestão municipal ressaltou que Diego também já havia atuado na pasta e deixou um legado de profissionalismo, responsabilidade e cuidado com os pacientes.

“O impacto positivo de seu trabalho permanecerá vivo na memória de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, diz um trecho da nota.

A homenagem também destacou sua dedicação ao serviço público e ao Alfredo Abrahão, onde era reconhecido pela forma atenciosa com que tratava os pacientes.

A Prefeitura de Anápolis reforçou ainda que Diego era “um profissional extremamente capacitado, responsável e que levou muito amor ao seu trabalho”.

Por fim, a Semusa expressou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Diego, pedindo que encontrem conforto nas boas lembranças e na certeza de que ele cumpriu sua missão com excelência.

