Ipasgo Saúde abre vagas com salário de até R$ 7.522,46

Inscrições vão até o dia 06 de outubro; confira os requisitos

Isabella Valverde - 05 de outubro de 2025

Prédio do Ipasgo. (Foto: Divulgação)

O Ipasgo Saúde anunciou a abertura de duas vagas de emprego para atuação em Goiânia.

As oportunidades são para os cargos de Analista Administrativo IV e Assistente Administrativo, com salários que variam de R$ 2.634,33 a R$ 7.522,46.

Para o cargo de Analista Administrativo IV, é exigido ensino superior completo e pós-graduação em áreas como Auditoria, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação ou afins. Também é necessário ter experiência prévia em auditoria e registro profissional válido.

Entre os diferenciais estão a familiaridade com as normativas da ANS, domínio em Power BI e certificações como CIA ou CFE.

O salário é de R$ 7.522,46, com carga horária de 40 horas semanais, das 8h às 17h, além de benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, plano de saúde subsidiado e convênios.

Já para o cargo de Assistente Administrativo, o requisito é ensino médio completo, experiência com atividades administrativas e atendimento ao público, além de domínio intermediário do Pacote Office.

A função inclui atendimento ao beneficiário da unidade ICLIN, organização de pendências médicas e agendamentos de consultas por telefone, WhatsApp e presencialmente. A remuneração é de R$ 2.634,33, com os mesmos benefícios.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 06 de outubro no site oficial ipasgosaude.com.br.