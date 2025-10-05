Receita natural para turbinar dopamina e aumentar energia no corpo é ensinada por especialista

Mistura combina ingredientes acessíveis para estimular o bom humor, combater o cansaço e melhorar o desempenho físico e mental

Gabriel Yuri Souto - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma especialista em saúde natural viralizou nas redes ao ensinar uma mistura caseira que promete impulsionar os níveis de dopamina — o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, motivação e energia.

No vídeo publicado no Instagram, ela explica que a receita reúne ingredientes que, combinados, podem ajudar a combater o desânimo e melhorar a performance do corpo e da mente.

Entre os componentes usados estão moringa em pó, beterraba em pó, uva em pó, maca peruana e guaraná em pó.

Cada um deles tem propriedades específicas: a moringa é rica em ferro e ajuda na força, a beterraba favorece a circulação sanguínea, a uva contribui com antioxidantes, a maca estimula a libido e o metabolismo, e o guaraná garante o impulso imediato de energia.

Segundo a especialista, o preparo é simples: basta misturar 50 gramas de cada ingrediente e armazenar em um recipiente fechado. A recomendação é consumir uma colher de sopa pela manhã, diluída em 200 ml de água.

Antes dessa nova combinação, a profissional já havia ensinado outras receitas naturais voltadas ao equilíbrio hormonal e à melhoria da disposição, mas afirma que essa mistura “é especialmente eficaz para quem precisa de foco e ânimo logo ao acordar”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carolina Santana | Criadora do Método Corpo Feminino 🍑 (@carolwellnesspro)

