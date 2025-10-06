Cenário muda e chuvas poderão voltar a cair em Goiás antes do previsto

Pancadas deram a cara no final de setembro, mas foram embora em seguida, aumentando a ansiedade dos goianos

Paulo Roberto Belém - 06 de outubro de 2025

Dia chuvoso em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O cenário da previsão do tempo para este início da semana em Goiás promete ser de similaridade quanto aos últimos dias no estado, com altas temperaturas e com a sequidão predominando.

A informação é uma má-notícia por conta de as chuvas terem atingido o estado com intensidade na última semana de setembro, mas indo embora em seguida, retornando o tempo quente e seco.

Por outro lado, da quarta (08) para a quinta-feira (09), o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil favorecerá o aumento da nebulosidade no estado, marcando o retorno das pancadas no Sudoeste e Sul de Goiás.

Quem indicou a previsão foi o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego), que complementou a tendência para os dias posteriores, antecipando uma primeira indicação de chuvas para somente o dia 14.

Para a sexta (10) e o sábado (11), as áreas de instabilidade já atingem a região Centro-Sul do estado com maior intensidade, enquanto no Centro-Norte as chuvas ainda serão irregulares e mal distribuídas.

Como atenção, o Cihmego informou que devido às altas temperaturas registradas, o choque com a massa de ar mais fria poderá resultar em chuvas intensas, rajadas de vento, queda de granizo e tempestades.

Assim, é fundamental que a população ficar atenta a essas possibilidades e tomar as devidas precauções.

