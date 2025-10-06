Goiás confirma primeiro caso suspeito de óbito por intoxicação com metanol; paciente teve morte encefálica

Investigações indicam que vítima, internada no DF, consumiu bebidas compradas de estabelecimento em território goiano

Paulo Roberto Belém - 06 de outubro de 2025

Primeiro óbito por intoxicação por metanol foi confirmado (Foto: Sandro Araújo/Agência Saúde DF)

Após a notificação das primeiras suspeitas por intoxicação por metanol em Goiás ocorridas na última sexta-feira (03), três dias depois, um dos pacientes goianos colocados na condição teve o protocolo de morte encefálica aberto.

Trata-se do homem, de 47 anos, morador de Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal que deu entrada na madrugada de sexta na Unidade de Pronto Atendimento de Brazlandia, já no DF. Entretanto, a suspeita é que ele teria consumido bebidas compradas em um estabelecimento do município goiano.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o protocolo foi aberto considerando as informações do Centro de Informação e Assistência Toxicológica do DF (CIATOX-DF), porque a vítima estava internada no Hospital de Base de Brasília, para onde foi transferida.

A pasta informou que a condição do paciente era de obesidade e hipertensão, evoluindo para insuficiência respiratória aguda e necessitou de cuidados intensivos.

Situação dos demais

Sobre as outras suspeitas, a pasta atualizou o estado de cada um. Quanto ao primeiro caso, o da jovem, de 25 anos, moradora de Itapaci, mantém-se estável, em melhora clínica e respondendo ao tratamento. Entretanto, continua em estado grave, intubada e sedada na UTI do Hospital Centro Norte Goiano. (HCN-GO).

Agora, o jovem, de 20 anos, também internado na sexta no Hospital Estadual de Formosa (HEF), apresentou melhora das queixas e resolução do quadro visual.

Os exames laboratoriais e a gasometria dele não apresentaram alterações. Inclusive, recebeu alta médica no sábado (04). “Em boas condições clínicas e devidamente orientado quanto aos sinais de gravidade”, informou a SES.

Quando aos dois, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-GO), orientou medidas para estabilização clínica dos pacientes.

Descartado

Dos quatro iniciais, pelo menos um, o de outro jovem, de 25 anos, do município de Bom Jesus de Goiás, inicialmente notificado caso suspeito, foi descartada a possibilidade de intoxicação por metanol.

Ele estava internado no Hospital Municipal de Bom Jesus de Goiás, desde o sábado (04), com dor abdominal grave, vômitos e visão turva. Neste caso, a CIATox avalia ter sido outro tipo de intoxicação.

Finalizando a atualização, a SES informou que todos os casos notificados cumprem os critérios que preenchem a definição de casos suspeitos, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde mais atual.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!