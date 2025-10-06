Nota Zero para a atuação da Quebec Ambiental em Anápolis

Foram apontadas desde a falta de regularidade na coleta até casos em que o caminhão passa e deixa o lixo nas calçadas

Nota Zero para a atuação da Quebec Ambiental em Anápolis
Imagem ilustrativa de coletor de lixo. (Foto: Divulgação/Quebec Ambiental)

Nota Zero

Para a atuação da Quebec Ambiental, que segue realizando um serviço vergonhoso em Anápolis.

Da Jaiara ao Industrial Munir Calixto, há reclamações constantes — desde a falta de regularidade na coleta até casos em que o caminhão passa e deixa o lixo nas calçadas.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

