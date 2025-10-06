Nota Zero para a atuação da Quebec Ambiental em Anápolis

Foram apontadas desde a falta de regularidade na coleta até casos em que o caminhão passa e deixa o lixo nas calçadas

Danilo Boaventura - 06 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de coletor de lixo. (Foto: Divulgação/Quebec Ambiental)

Nota Zero

Para a atuação da Quebec Ambiental, que segue realizando um serviço vergonhoso em Anápolis.

Da Jaiara ao Industrial Munir Calixto, há reclamações constantes — desde a falta de regularidade na coleta até casos em que o caminhão passa e deixa o lixo nas calçadas.

