PRF prende motorista que parou na BR-153, após descobrir o que ele escondia no tanque de combustível

Segundo a polícia, suspeito apresentou comportamento inquieto e deu explicações desencontradas sobre o motivo da parada

Motorista foi encaminhado com a carga até a Central de Flagrantes. (Foto: Divulgação)
Uma ação integrada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) resultou na apreensão de aproximadamente 20 kg de haxixe na BR-153, em Hidrolândia, na madrugada deste domingo (05). O motorista do carro foi preso.

As equipes faziam patrulhamento quando avistaram um carro parado no acostamento e decidiram abordá-lo. Segundo a polícia, o condutor, de 32 anos, apresentou comportamento inquieto e deu explicações desencontradas sobre o motivo da parada.

Durante a fiscalização, os policiais notaram alterações no tanque de combustível. A desmontagem parcial do compartimento revelou dezenas de tabletes da droga, embalados e escondidos dentro do tanque.

O motorista admitiu que fazia o transporte do entorpecente e declarou que receberia R$ 50 mil pelo serviço. Segundo ele, a carga saiu de Dourados (MS) e seria entregue em Brasília (DF).

Ele foi preso em flagrante e encaminhado, junto com o veículo e a droga, para a central de flagrantes para os procedimentos legais.

