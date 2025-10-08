A ex-atriz da Disney que se formou em Harvard, fez mestrado no MIT e virou CEO de uma empresa milionária

Estrela que marcou época investe em pesquisa, dirige empresa espacial e equilibra papel de mãe construindo arte, ciência e inovação

Magno Oliver - 08 de outubro de 2025

Bridgit Mendler, ex-atriz da Disney conhecida por “Boa Sorte, Charlie” e “Lemonade Mouth”. (Foto: Reprodução)

Quem olha esse ícone popular da TV famosa por seus papéis e produções na Disney, onde atuou como atriz e também seguiu carreira como cantora, nem imagina como ela está atualmente.

Bridgit Mendler, ex-atriz da Disney conhecida por “Boa Sorte, Charlie” e “Lemonade Mouth”, deixou os holofotes para se dedicar a um campo diferente do que estava habituada. Ela agora faz parte do meio acadêmico e das ciências espaciais.

Atualmente está formada em Antropologia pela University of Southern California. Mendler obteve mestrado pelo MIT e concluiu o curso de Direito (JD) em Harvard em 2024. Ela iniciou doutorado no MIT, mas precisou adiar parte dos estudos por motivos pessoais e familiares.

Paralelamente a tudo isso, agora é cofundadora e CEO da Northwood Space, startup voltada para infraestrutura de solo para satélites (“ground stations” e antenas), com investimento seed de cerca de US$ 6,3 milhões.

A ex-cantora também é mãe adotiva de um menino de quatro anos, o que ela compartilhou durante sua cerimônia de formatura em Harvard.

A eterna estrela mirim da TV se transformou em uma referência de reinvenção e mostra que é possível trilhar novos caminhos com sucesso, mesmo após uma carreira consolidada na televisão e na música.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!