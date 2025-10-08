Jovem é encaminhada ao Heana após acidente com caminhão em Anápolis

Caso ocorreu em trecho da GO-330 que passa pelo DAIA

Augusto Araújo - 08 de outubro de 2025

Motociclista colidiu com caminhão durante conversão e precisou ser levada ao Heana. (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta foi registrado na manhã desta quarta-feira (8), em trecho da GO-330 que passa pelo Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

A colisão ocorreu por volta das 6h50, quando a motocicleta bateu na lateral do veículo de grande porte, que realizava uma manobra de retorno na via.

A condutora da moto, de 24 anos, foi socorrida consciente, mas apresentando fratura em um dos braços. Ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para atendimento médico.

O motorista do caminhão relatou que, ao tentar fazer uma conversão, foi atingido pela motocicleta que seguia na direção contrária e não conseguiu evitar o impacto.

No momento da chegada das equipes policiais, os veículos já haviam sido removidos do local. As circunstâncias exatas da colisão serão apuradas pelas autoridades competentes.

