Obra do Anel Viário do Daia será entregue nos próximos 15 dias, anuncia Pedro Sales

Presidente da Goinfra voltou a visitar o local e apontou qual será a próxima obra executada para melhorar a região

Natália Sezil - 03 de outubro de 2025

Vista aérea das obras de duplicação Anel Viário do Daia. (Foto: Divulgação)

Presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales voltou a visitar Anápolis nesta sexta-feira (03) e deu um novo prazo para que o Anel Viário do Daia seja entregue.

Segundo Sales, a obra será concluída nos próximos 15 dias, com a execução da sinalização e instalação de meio-fio. O ponto conecta o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) à BR-153 e à Avenida JK, o que facilita o acesso a Brasília.

A infraestrutura de duplicação, readequação e reabilitação do Anel Viário se estende por 7,98 quilômetros de extensão, somando R$ 31,2 milhões em investimentos.

A última previsão dada pelo presidente da Goinfra data de 28 de agosto, durante outra visita à cidade. À época, Sales havia apontado o prazo de 15 ou 20 dias – “se a Equatorial vier derrubar os postes, ajustar os postes que estão atrapalhando a conclusão da obra”.

Acompanhado do prefeito Márcio Corrêa (PL), do deputado estadual Amilton Filho (MDB) e da presidente da Câmara Municipal, Andreia Rezende (Avante), o presidente da Goinfra aproveitou para mencionar outras obras, como a compensação ambiental do Aeroporto de Cargas e a recuperação de pontes.

De acordo com Márcio, os investimentos vindos do Governo de Goiás nesse sentido somam mais de R$ 100 milhões – incluindo também a recuperação de malha asfáltica e de estradas vicinais.

O próximo passo, após a finalização das obras do Anel Viário, já está definido. A parceria entre a Goinfra e a Prefeitura prevê uma intervenção de complemento à obra para evitar o aumento do trânsito na região.

Márcio explicou: “já vão dar início ao projeto da continuidade do Anel Viário, saindo próximo àquela saída para Gameleira”. A ideia é fazer com que “quem vai sentido Brasília, retorna BR-060 ou vai para a região onde a cidade cresce, não precise sair no trevo da Havan”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!