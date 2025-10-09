Aposta de Goiás leva bolada após acertar todos os números da Lotofácil

Outras três apostas dividiram o prêmio principal da noite cravando as 15 dezenas necessárias

Davi Galvão - 09 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Lotofácil. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

E pelo segundo dia seguido, a sorte sorriu para Goiás na Lotofácil, com mais um goiano faturando o grande prêmio do sorteio 3507, realizado na noite desta quarta-feira (08). No de número 3506, outro conterrâneo, em Goiânia, também garantiu o montante principal.

Os números sorteados no concurso 3507 foram: 02 – 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25

Desta vez, a aposta de ouro foi feita em Luziânia, no formato de bolão com sete cotas. Além desta, outro jogo em Vitória (ES) cravou as 15 dezenas, também no modelo de bolão.

Por fim, as últimas duas cidades com ganhadores foram Rio de Janeiro (RJ) e Santana de Parnaíba (SP), ambas no jogo simples.

Todas as apostas renderam, individualmente, R$ 351.719,55, totalizando aproximadamente R$ 1,4 milhão.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil deve ser realizado nesta quinta-feira (09), a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

