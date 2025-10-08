Apostador de Goiânia leva prêmio máximo após acertar todos os números da Lotofácil

Além dele, outra aposta em São Paulo cravou as 15 dezenas necessárias

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)
A sorte sorriu a um goiano na última edição da Lotofácil, de número 3506, realizado nesta última terça-feira (07). Isso porque uma das grandes apostas vencedoras da noite foi feita em Goiânia.

Dividindo a premiação total, outro jogo feito em Santos (SP) também conquistou o grande prêmio da noite ao também acertar as 15 dezenas necessárias.

Ambas as apostas foram feitas no formato simples, isto é, sem ser bolão, mas enquanto o jogo na capital goiana foi feito com 15 números, no estado paulista foram 16 números apostados.

Vale destacar que a aposta de Goiânia foi feita na Alternativa Loterias, localizada no setor Urias Magalhães.

Ao final da noite, cada sortudo faturou R$ 888.642,22.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3506, deve ser realizado nesta quarta-feira (08), a partir das 20h e está com o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

