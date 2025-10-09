Saneago toma medidas para garantir abastecimento em Anápolis após redução no nível do Ribeirão Piancó

Ação é preventiva e garante o atendimento integral da população com o recurso, garantiu a empresa

Paulo Roberto Belém - 09 de outubro de 2025

Estação de tratamento de água da Saneago em Anápolis. (Foto: Daniel Oliveira)

A Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) anunciou uma medida executada em Anápolis para garantir o abastecimento de água pleno da cidade neste período de estiagem, considerado “prolongado” pela empresa.

De acordo com as informações da Rádio 105, a Saneago teve de acionar as bombas complementares de captação nos principais mananciais da região, sendo o Piancó 2 e Capivari, localizados às margens da BR-414.

A medida, segundo a companhia, é preventiva e garante o atendimento integral da população com o recurso, mesmo diante da redução no nível do Ribeirão Piancó, principal abastecedor da cidade.

Como funciona o abastecimento

O Sistema Piancó abastece 83% dos moradores de Anápolis e é composto por três captações: Piancó, Anicuns e Capivari. As duas últimas são acionadas sempre nos meses mais secos do ano, quando o volume do ribeirão principal diminui.

Mesmo assim, em 2025, com o bombeamento da Captação Capivari iniciado 03, foi mais tarde que em 2024 em 23 dias, porque ocorreu em 10 de setembro do ano passado, completou a 105 FM.

Segundo a Saneago, esse atraso no acionamento indica que o nível dos mananciais se manteve estável por mais tempo neste ano, o que demonstra maior segurança hídrica.

Situação atual

A Rádio também repercutiu a situação atual das captações de Anápolis. Na Estação de Captação de Água, o nível do Ribeirão Piancó está abaixo do Nível de Alerta, com vazão de 421 litros por segundo.

A empresa informou que, atualmente, a quantidade de água disponível no Sistema Piancó é suficiente para suprir a demanda e que todos os reservatórios da cidade estão operando normalmente.

“Mesmo com o atual nível do Ribeirão Piancó, não há situações de desabastecimento por escassez hídrica”, garantiu a companhia em nota ao veículo de comunicação.

Além do Sistema Piancó, o abastecimento de Anápolis conta com o Sistema DAIA — operado pela Codego —, que atende 16% da população, e com sistemas independentes que somam 1%. No total, o serviço de distribuição de água tratada é universalizado, beneficiando quase 400 mil pessoas.

Obras

Sobre as obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) da cidade, a Saneago destacou que está em fase de finalização. Quando entregue, a intervenção vai dobrar a capacidade, saindo de 800 para 1.600 litros por segundo.

De acordo com as informações da empresa à Rádio 105, o investimento, de R$ 52,9 milhões, deve ser concluído ainda neste ano e trará mais estabilidade ao sistema.

Apesar de o abastecimento de Anápolis não estar prejudicado, a Companhia alertou que o período de estiagem exige consumo consciente por parte da população.

