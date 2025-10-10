Chef desabafa sobre burnout e anuncia venda de restaurante e lanchonete em Anápolis

Proprietário, que é chef de cozinha, já havia tentando conseguir algum sócio ou investidor, mas agora tomou uma decisão mais radical

Samuel Leão - 10 de outubro de 2025

Unidades do Quintal e Brasa e 062 BBQ. (Foto: Reprodução/Google)

Um grupo que detinha um restaurante no Jundiaí, bairro nobre de Anápolis, e uma lanchonete na Pedro Ludovico, anunciou a venda de ambas as unidades pelas redes sociais. Um deles durou pouco mais de um ano, enquanto o outro teve mais tempo de atuação.

O chef Dann R fez o anúncio pelas redes sociais e, em julho, já havia revelado a procura por um sócio gestor, ou investidor, para continuar as operações.

Ao tratar do excesso de funções e cargos que assumiu, relatou ter tido burnout e também expressou o amor que sente pelo trabalho, mas deixou claro que não consegue fazer tudo sozinho, especialmente por ser o “cara do operacional”, e não lidar bem com planilhas.

Inicialmente, ele geria apenas o 062 BBQ, voltado para a produção de hambúrgueres feitos “no fogo”, no tradicional estilo churrasco, e para a venda de açaís. Atualmente, o estabelecimento está situado na Avenida Pedro Ludovico.

Posteriormente, assumiu o ponto onde ficava o restaurante Amora, que acabou fechando as portas, e por lá a proposta era de churrascos mais “gourmets”, no intitulado Quintal e Brasa, também na Avenida Pinheiro Chagas.

Apesar do capricho, e da procura por algum sócio ou investidor, a saída foi anunciar a venda dos estabelecimentos, que seguem funcionando por enquanto.

A situação reacende uma polêmica antiga acerca da redução da popularidade dos bares e restaurantes do Jundiaí, com ruas antes tradicionais perdendo diversos pontos.

Para consultar detalhes acerca das condições de venda dos estabelecimentos, basta entrar em contato pelo WhatsApp 6299863-0153.

