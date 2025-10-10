Goiânia terá mais de 150 pontos de vacinação antirrábica neste sábado (11); veja detalhes

Com uma população estimada de 215 mil cães e 35 mil gatos na capital, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 80% desses animais

Samuel Leão - 10 de outubro de 2025

Vacinação ocorre em diversas regiões de Goiânia. (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Goiânia, promove o Dia D de Vacinação Antirrábica neste sábado (11), disponibilizando gratuitamente o imunizante em 156 pontos espalhados pelas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste da cidade.

A ação visa proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença de alta letalidade, e estará disponível das 08h às 17h.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, reforça a seriedade da iniciativa. “Nós reforçamos o alerta de que a raiva é uma doença grave, que é 100% letal para cães e gatos, causando paralisia e morte poucos dias após o início dos sintomas”, afirma.

Ele enfatiza a importância da vacinação como a principal barreira contra a disseminação do vírus: “Por isso, precisamos evitar a disseminação do vírus que causa a doença e a melhor forma de manter as nossas comunidades livres da ameaça da raiva é por meio da vacinação”.

A preocupação com a saúde pública se estende aos humanos, já que a raiva pode ser transmitida por meio de mordidas, arranhaduras e lambidas de animais infectados.

Flávio Toledo, superintendente de Vigilância em Saúde, alerta para os riscos à população. “No ser humano, a raiva causa delírios, convulsões e tem um alto índice de letalidade”, explicou.

Com uma população estimada de 215 mil cães e 35 mil gatos na capital, a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 80% desses animais.

Os tutores são incentivados a procurar o ponto de vacinação mais próximo e garantir a proteção de seus animais, contribuindo para a saúde e segurança de toda a comunidade goianiense.

Todos os pontos disponibilizados podem ser conferidos no site oficial da Prefeitura, que pode ser acessado através deste link.

