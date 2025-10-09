Ciclista é atropelado em Goiânia e motorista foge sem prestar socorro

Vítima foi levada pelo Samu em estado grave até Hugo, onde permanece internada

Gabriella Pinheiro - 09 de outubro de 2025

Imagem mostra bicicleta destruída após acidente. (Foto: Reprodução)

Poucos metros após deixar a própria residência, um ciclista de 30 anos foi vítima de um grave acidente e precisou ser levado às pressas ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), após ser atingido por um carro. O caso aconteceu nesta quinta-feira (09), em Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a situação teria ocorrido na parte da manhã, quando a vítima estava saindo da propriedade, localizada no Parque Atheneu, e foi atropelada por um veículo Ford Ecosport, que trafegava em alta velocidade e atingiu a traseira da bicicleta.

Ao presenciar a cena, o condutor fugiu do local sem prestar socorro, deixando o ciclista em estado gravíssimo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se deslocaram até o endereço e encaminharam o homem à unidade de saúde. Ele estava em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano.

Após a ocorrência, policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar iniciaram os trabalhos de rastreamento, com o apoio do setor de inteligência, e conseguiram localizar o suspeito, de 46 anos, e o automóvel em um posto de combustível na Avenida Perimetral Norte.

De acordo com os policiais, o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro.

Além disso, o carro apresentava danos na lateral direita, compatíveis com o impacto do acidente. Dentro do veículo, foram encontradas garrafas e latas de cerveja, além de uma porção de cocaína.

Diante da situação, o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Central Geral de Flagrantes para as devidas providências.

