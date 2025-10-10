Vereador quer criar Museu do Césio-137 em Goiânia

Iniciativa tem como objetivo preservar a memória do maior acidente radiológico da história fora de uma usina nuclear

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Lucas Kitão. (Foto: Divulgação/Câmara de Goiânia)

Do União Brasil, o vereador Lucas Kitão protocolou na quinta-feira (9) um projeto de lei para criar um Museu e Memorial do Césio-137 em Goiânia afim de preservar a memória do maior acidente radiológico da história fora de uma usina nuclear, que aconteceu na capital há 38 anos.

A proposta prevê um espaço com área de exposição, convivência e homenagem às vítimas, servindo como centro cultural e educativo para escolas, universidades e visitantes.

No texto, o parlamentar defende que a iniciativa reconhece o trabalho dos profissionais que atuaram heroicamente no socorro e dá o justo valor histórico ao episódio, criticando inclusive a Netflix por ter gravado a série sobre o tema em São Paulo ao invés de Goiânia.

Vale lembrar que o está é a segunda tentativa de criar um memorial na cidade Em 2011, um projeto similar do ex-vereador Túlio Maravilha foi arquivado.

