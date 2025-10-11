Alerta para motoristas de Goiás com placa do veículo final 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Detran informa que existem mais de 3,9 milhões de veículos nesta situação

Gabriella Pinheiro - 11 de outubro de 2025

Imagem mostra movimento de carros em Goiânia, que agora é exemplo para Uberlândia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

Os motoristas de Goiás com placas de veículos com finais 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 devem ficar atentos. Isso porque termina, na próxima quarta-feira (15), o prazo para realizar o licenciamento anual de 2025.

Conforme divulgado, até a data-limite, o valor estabelecido é de R$ 263,39. Após esse período, os condutores terão que pagar uma quantia mais alta, de R$ 332,94.

O atraso também gera juros e multa sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o que pode acarretar na perda do desconto de 50% para quem possui o benefício.

De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), mais de 3,9 milhões de veículos do estado possuem placas com finais entre 3 e 0.

Por isso, o presidente do órgão, Delegado Waldir, faz um alerta para que os motoristas não emitam o boleto de última hora, e ressalta que o documento pode ser acessado apenas pelos seguintes canais: site do Detran-GO, portal Expresso ou pelo aplicativo Detran GO ON, disponível para Android e iOS.

“Evitem usar ferramentas de busca; nunca cliquem em links patrocinados; digitem diretamente o endereço do site e confirmem se estão em uma página oficial”, reforça.

O Detran também informa que o boleto e o Documento Único de Arrecadação (DUA) possuem código para pagamentos via PIX. A baixa no débito (para o boleto) pode levar de 24 a 72 horas. Já no DUA, a baixa é automática.

Vale lembrar que, além de ser necessário quitar a taxa, o veículo também deve estar sem débitos — como IPVA e eventuais multas — para ser considerado licenciado. Após isso, o sistema libera a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Trafegar com um veículo não licenciado é considerado infração gravíssima e prevê multa de R$ 293,47, além do acréscimo de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e até a remoção do veículo para o pátio.

O calendário completo está disponível no site do Detran-GO.

