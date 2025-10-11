Aposta em Goiânia acerta todos os números e leva prêmio máximo na Lotofácil

Além de registro feito na capital goiana, outras sete cartelas saíram vencedoras na ocasião

Augusto Araújo - 11 de outubro de 2025

Dezenas sorteadas na Lotofácil de número 3509 (Foto: Captura/YouTube)

Um apostador de Goiânia tirou a sorte grande na Lotofácil de número 3509 e levou uma verdadeira bolada para casa na última sexta-feira (10).

Isso porque ele registrou uma das oito cartelas que receberam o prêmio máximo do sorteio. O valor era de R$ 537.675,83.

As dezenas sorteadas na ocasião foram: 01- 03 – 04 – 07 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 16 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25.

A aposta feita na capital goiana foi registrada na Loteria Talismã, localizada no Setor Campinas. Ela foi feita no formato bolão, com oito cotas.

Dessa forma, cada um dos participantes vai levar R$ 67.209,47 da premiação.

Outros vencedores

Além da aposta feita em Goiânia, outras duas cartelas na modalidade bolão ganharam o prêmio.

Uma delas foi em Boa Esperança do Iguaçu (PR), dividida em 10 cotas. A outra foi em Palmas (TO), com 46 pessoas participantes.

Por fim, os outros cinco apostadores, que fizeram o registro em formato simples, eram de Belém (PA), Rolim de Moura (RO), Novo Hamburgo (RS), Araçatuba (SP) e Sertãozinho (SP).

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado neste sábado (11), a partir das 20h, com prêmio estimado em R$ 7 milhões.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

No entanto, os valores dos prêmios variam de acordo com o acumulado. Com sorteios realizados regularmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h, a aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!