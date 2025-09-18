Ex-presidente do TJGO, desembargador Carlos França anuncia aposentadoria

Magistrado encerra carreira após duas gestões na presidência do órgão e vai atuar na advocacia

Danilo Boaventura - 18 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/TJGO)

O desembargador Carlos Alberto França, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), anunciou aposentadoria voluntária para a primeira quinzena de outubro. Aos 60 anos, surpreendeu a comunidade jurídica ao deixar a magistratura 15 anos antes do prazo limite.

Reconhecido pela produtividade, competência e inovação, França presidiu o TJGO em duas gestões consecutivas (2021-2023 e 2023-2025) e comandou o Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre) entre 2023 e 2024.

Sob sua liderança, o TJGO conquistou o Selo Diamante do CNJ por três anos seguidos e o 1º lugar no ranking da transparência, consolidando-se como referência nacional.

Natural de Campina Verde (MG), França ingressou na magistratura goiana em 1990, atuou em várias comarcas e foi promovido a desembargador em 2010. Também presidiu a Escola da Magistratura, a Ouvidoria e a 2ª Câmara Cível. Casado com a desembargadora Ana Cristina Ribeiro Peternella França, é pai de dois filhos.

Ao anunciar a decisão, França afirmou sentir “missão cumprida” e destacou que inicia um novo ciclo na advocacia, mantendo o compromisso de servir à sociedade.

