Homem morre após caminhão tombar em rodovia no interior de Goiás
Bombeiros foram acionados para remover corpo da vítima, que teria ficado preso nas ferragens
Um homem, de 43 anos, morreu na manhã deste sábado (11), após o caminhão em que ele se encontrava tombar em Aurilândia, cidade na região Oeste de Goiás.
A vítima transportava calcário no veículo de cargas quando se acidentou, por volta das 05h45.
Informações iniciais apontam que o homem teria ficado preso nas ferragens do caminhão, sendo necessário a ação de uma equipe do Corpo de Bombeiros para remover o corpo da vítima do automóvel.
Ainda não se sabe o que levou ao acontecimento. Mais informações devem ser reveladas ao longo do dia, após os trabalhos de apuração das autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!