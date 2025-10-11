Homem morre após caminhão tombar em rodovia no interior de Goiás

Bombeiros foram acionados para remover corpo da vítima, que teria ficado preso nas ferragens

Da Redação - 11 de outubro de 2025

Bombeiros foram acionados para remover corpo da vítima, que ficou preso nas ferragens. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 43 anos, morreu na manhã deste sábado (11), após o caminhão em que ele se encontrava tombar em Aurilândia, cidade na região Oeste de Goiás.

A vítima transportava calcário no veículo de cargas quando se acidentou, por volta das 05h45.

Informações iniciais apontam que o homem teria ficado preso nas ferragens do caminhão, sendo necessário a ação de uma equipe do Corpo de Bombeiros para remover o corpo da vítima do automóvel.

Ainda não se sabe o que levou ao acontecimento. Mais informações devem ser reveladas ao longo do dia, após os trabalhos de apuração das autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!