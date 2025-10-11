Revelada identidade de motorista que morreu após caminhão tombar em rodovia no interior de Goiás

Bombeiros e Samu foram acionados para prestar auxílio, mas vítima morreu no local, presa às ferragens

Da Redação - 11 de outubro de 2025

Motorista faleceu após caminhão tombar em rodovia goiana (Foto: Reprodução)

Foi identificado o motorista de caminhão que morreu na manhã deste sábado (11), após o veículo tombar em trecho da GO-417 que passa por Aurilândia, cidade na região Oeste de Goiás.

Eduardo Moreira Silva, de 43 anos, era o condutor do veículo de cargas, que transportava calcário pela rodovia goiana.

Porém, ele perdeu o controle do caminhão e acabou saindo da pista, tombando logo em sequência. A queda foi fatal.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para remover a vítima do veículo, tendo em vista que ela ficou presa às ferragens.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada ao local, mas pôde apenas atestar o óbito do motorista.

Por fim, a Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) compareceram para fazer os exames periciais e transportar o corpo do homem.

Agora, caberá às autoridades responsáveis darem continuidade às investigações do ocorrido.

