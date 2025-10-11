SUV da Caoa Chery quebra recorde e é o mais vendido da categoria no Brasil em setembro; confira

Veículo da marca chinesa superou concorrentes de peso nos dados apurados pela Fenabrave

Paulo Roberto Belém - 11 de outubro de 2025

Veículo produzido em Anápolis tem batido vários recordes. (Foto: Divulgação)

Os consumidores brasileiros de veículos automotores têm provado, a cada mês, o gosto pelos de segmento de SUV e crossover. Neste sentido, Anápolis entra no radar porque um dos mais vendidos é produzido na fábrica da Caoa Chery, instalada na cidade.

Segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o Tiggo 8 registrou recorde de vendas pelo segundo mês seguido e agora também lidera no acumulado do ano, tendo 2.137 unidades efetivamente vendidas em setembro.

Para provar, o Portal Motor1.com divulgou os números dos concorrentes da categoria: Jeep Commander (1.643); Toyota SW4 (1.310); GWM Haval H9 (223); e Trailblazer (221), provando a liderança do SUV da Chery na categoria em que está colocado.

Números impressionam

O portal registrou o crescimento de nada menos do que 40% em relação ao mesmo período de 2024 (27.182) do segmento de SUVs e crossovers – excluindo da contabilidade os modelos compactos.

No geral, foram emplacados em setembro 38.069 unidades, segundo a Fenabrave, 16,4% de todos os 231.370 veículos registrados no Brasil. Em relação a agosto (35.779), a evolução foi mais discreta (+6,4%).

