Produzido em Anápolis, Tiggo 8 vence o principal rival e se torna o SUV mais vendido em agosto

Modelo divide espaço no pódio com o SW4, que, desta vez, não conseguiu emplacar a liderança

Natália Sezil - 18 de setembro de 2025

Caoa Chery Tiggo 8 superou o Toyota Hilux SW4 em vendas. (Foto: Divulgação)

Modelo mais moderno da Caoa Chery (por enquanto), o Tiggo 8, montado na fábrica de Anápolis, tem se aproximado do principal rival – o Toyota Hilux SW4 – e se prepara para conquistar de vez a melhor posição nas vendas.

Isso porque agosto superou todos os outros meses de 2025. Foram 1.916 unidades emplacadas ao longo das cinco semanas, contra 1.174 exemplares vendidos do concorrente.

Os números são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), repercutidos pelo portal especializado Web Motors.

A liderança ainda não é total, mas fica próxima: o modelo da montadora japonesa ainda se mantém à frente quando analisado o acumulado do ano. São 10.981 emplacamentos, em comparação com 10.823 do modelo sino-brasileiro – apenas 158 unidades de diferença.

Quanto aos próximos meses, é difícil dizer. Em uma competição constante, os dois carros têm alternado a liderança de SUVs mais vendidos.

O SW4 levou vantagem em janeiro e fevereiro. Em março, abril e maio, quem conquistou mais adeptos foi o Tiggo 8. A Toyota voltou para o topo do pódio em junho e julho, mas cedeu o lugar à Caoa Chery novamente em agosto.

Quem pode tentar competir com os dois é o Jeep Commander, frequentemente comparado com o modelo chinês. Apesar disso, o sonho da montadora norte-americana ainda fica um pouco distante: perde para a Caoa Chery por 1.225 unidades, no acumulado do ano.

Os números significam uma perda em comparação a 2024. O SW4 foi quem ficou com o “ouro” do pódio, com 17.815 veículos vendidos, mas o Commander conquistou a prata com 16.745 carros comercializados. O Tiggo 8 ainda figurava com 9.750 unidades, segurando o bronze.

