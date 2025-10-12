Últimos dias para inscrição em processo seletivo do Governo de Goiás com 150 vagas

Candidaturas podem ser feitas de forma online e salários vão até R$ 9,4 mil

Gabriella Pinheiro
Pessoa fazendo prova. (Foto: Agência Gov)

Termina na próxima sexta-feira (17) o prazo para se inscrever no processo seletivo da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) do Governo de Goiás. 

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 150 oportunidades de caráter imediato, destinada aos profissionais com níveis superior completo, distribuídas entre funções de áreas variadas.

Os interessados podem se candidatar, de forma online, por meio do site de seleções do estado. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80.

Dentre os cargos ofertados, estão: Arquiteto, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrimensor ou Cartográfico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal, Engenheiro de Infraestrutura, Engenheiro Mecânico e Geólogo.

Os selecionados no processo seletivo atuarão em uma jornada de 40 horas semanais e receberão uma remuneração de R$ 9.434,70 por mês.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

