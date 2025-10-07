Governo de Goiás lança edital de processo seletivo com 150 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

Oportunidades são para profissionais com nível superior e em diversas áreas de atuação

Gabriella Pinheiro - 07 de outubro de 2025

Candidatos em sala fazendo prova de concurso público. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) do Governo de Goiás publicou o edital de um novo processo seletivo com diversas oportunidades.

No total, estão sendo disponibilizadas 150 vagas imediatas destinadas a profissionais com nível superior completo, distribuídas entre funções em várias áreas de atuação.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site de seleções do Estado, a partir da próxima quarta-feira (08) e vão até o dia 17 de outubro. O valor da taxa é de R$ 80.

Há vagas para os cargos de Arquiteto, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Agrimensor ou Cartográfico, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Florestal, Engenheiro de Infraestrutura, Engenheiro Mecânico e Geólogo.

Os selecionados no certame atuarão em uma jornada de 40 horas semanais e receberão uma remuneração de R$ 9.434,70 por mês.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no edital.

