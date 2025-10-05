Com entrada gratuita, aniversário de Caldas Novas terá shows de Bruno & Marrone, Di Paullo & Paulino e Gian & Giovani

Para participar, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade

Davi Galvão Davi Galvão -
Com entrada gratuita, aniversário de Caldas Novas terá shows de Bruno & Marrone, Di Paullo & Paulino e Gian & Giovani
Bruno e Marrone, são presença confirmada na celebração dos 114 anos de Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Grandes nomes da música sertaneja vão comandar a festa dos 114 anos de Caldas Novas. A 1ª edição do Festival do Bem terá shows gratuitos de Di Paullo & Paulino, Gian & Giovani e Bruno & Marrone, entre os dias 17 e 19 de outubro.

As apresentações integram a programação especial organizada pelo Governo de Caldas Novas, em parceria com o Governo de Goiás, para celebrar o aniversário da cidade.

Para participar, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

Leia também

“O governo de Goiás, nos deu de presente esse evento que será um sucesso”, destacou o prefeito do município, Kleber Marra.

O evento terá caráter beneficente, com praça de alimentação administrada por entidades sociais do município, que vão reverter os recursos para projetos sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias