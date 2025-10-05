Com entrada gratuita, aniversário de Caldas Novas terá shows de Bruno & Marrone, Di Paullo & Paulino e Gian & Giovani

Para participar, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade

Davi Galvão - 05 de outubro de 2025

Bruno e Marrone, são presença confirmada na celebração dos 114 anos de Caldas Novas (Foto: Divulgação)

Grandes nomes da música sertaneja vão comandar a festa dos 114 anos de Caldas Novas. A 1ª edição do Festival do Bem terá shows gratuitos de Di Paullo & Paulino, Gian & Giovani e Bruno & Marrone, entre os dias 17 e 19 de outubro.

As apresentações integram a programação especial organizada pelo Governo de Caldas Novas, em parceria com o Governo de Goiás, para celebrar o aniversário da cidade.

Para participar, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

“O governo de Goiás, nos deu de presente esse evento que será um sucesso”, destacou o prefeito do município, Kleber Marra.

O evento terá caráter beneficente, com praça de alimentação administrada por entidades sociais do município, que vão reverter os recursos para projetos sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!