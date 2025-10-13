Companhias aéreas começam a cobrar pela bagagem de mão; veja como ficam os preços das passagens

Nova categoria de tarifa promete passagens mais baratas, mas exige que o passageiro viaje apenas com uma bolsa ou mochila pequena

Pedro Ribeiro - 13 de outubro de 2025

Saguão do Aeroporto de Goiânia. (Foto: Paulo Roberto Belém)

Viajar de avião levando apenas uma bolsa ou mochila que caiba embaixo do assento. Essa será a realidade de quem optar pela nova categoria de tarifas que companhias como Gol e Latam estão lançando.

A ideia é oferecer passagens mais baratas, mas sem o direito de levar bagagem de mão tradicional.

A Gol vai estrear o modelo nesta terça-feira (14). Nessa modalidade, o passageiro não poderá despachar malas nem usar o compartimento superior da cabine — apenas carregar um artigo pessoal, como uma bolsa ou mochila pequena.

A Latam já possui uma categoria parecida, chamada Basic, disponível em voos internacionais curtos e rotas domésticas em países da América do Sul e da América do Norte.

No caso da Gol, a nova tarifa começará a valer apenas em voos com origem fora do Brasil, com exceção da rota que sai do aeroporto do Galeão (RJ) rumo a Montevidéu, no Uruguai.

Uma simulação feita no site da Latam mostra que, em um voo entre Guarulhos (SP) e Buenos Aires, o bilhete Basic custa cerca de R$ 53 a menos que a categoria Light — que já permite levar uma mala de mão.

A diferença, porém, varia conforme o destino e o período do voo.

O que muda na prática

Os passageiros que optarem pelas tarifas superiores continuarão podendo embarcar com um artigo pessoal e uma bagagem de mão, além do direito de despachar malas — de acordo com a categoria escolhida.

Já quem comprar a passagem mais barata precisará se adaptar: só será permitido embarcar com um item que caiba sob o assento da frente, o que limita bastante o volume transportado.

Diferença entre artigo pessoal e bagagem de mão

As companhias aéreas definem o que pode ou não ser levado na cabine com base em medidas e peso específicos:

💼 Artigo pessoal

É o item que deve caber embaixo do assento da frente, como uma bolsa, mochila pequena, pasta para notebook ou capa de câmera.

Gol: até 32 cm (largura) x 22 cm (altura) x 43 cm (profundidade). Não há limite de peso informado.

Latam: até 10 kg e dimensões de 45 cm (altura) x 35 cm (comprimento) x 20 cm (largura), incluindo bolsos, rodas e alça.

🧳 Bagagem de mão

É a mala que vai no compartimento superior da cabine.

Gol: até 10 kg e 55 cm (altura) x 35 cm (largura) x 25 cm (profundidade), incluindo rodinhas.

Latam: até 55 cm (altura) x 35 cm (comprimento) x 25 cm (largura), com peso máximo de 12 kg na cabine Economy e 16 kg nas classes Premium Economy ou Premium Business.

