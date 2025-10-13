Identificada jovem mãe de Anápolis que morreu após grave acidente na BR-153

Vítima estava com filho de apenas cinco meses no veículo e faleceu ainda no local do ocorrido

jovem
Samara Sandy não resistiu ao impacto da batida. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Foi identificada como Samara Sandy Severo, de apenas 21 anos, a jovem mãe que morreu após se envolver em um acidente na BR-153, na região de Uruaçu, na manhã do domingo (12).

Com ela no veículo estavam o filho, de apenas cinco meses, e o companheiro dela, de 22 anos.

O acidente se deu por volta das 11h quando, ainda por motivos desconhecidos, o jovem que dirigia perdeu o controle da direção, saiu da pista e acertou uma árvore.

Com o impacto, Samara acabou sofrendo ferimentos graves e faleceu ainda no local.

O motorista não se feriu gravemente e o bebê foi conduzido para um hospital, onde recebeu atendimento médico.

Nas redes sociais, homenagens foram prestadas à jovem, incluindo uma nota de pesar emitida pela Prefeitura de Vila Propício, cidade onde ela viveu por muitos anos.

Nota de pesar emitida pela Prefeitura de Vila Propício. (Foto: Divulgação)

