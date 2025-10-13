Jovem mãe morre após sofrer grave acidente na BR-153

Vítima fatal estava dentro de carro junto com o companheiro e o filho do casal, de apenas cinco meses

Augusto Araújo - 13 de outubro de 2025

Vítima fatal era passageira de carro que colidiu com árvore na BR-153 (Foto: Divulgação/PRF)

Uma jovem, de 21 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após o veículo em que ela estava sofrer um grave acidente na BR-153, em trecho que passa por Uruaçu, cidade no Norte de Goiás.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro estava ocupado pelo companheiro dela, de 22 anos, e o filho deles, de apenas cinco meses.

Na altura do km 189, o pai da criança, que conduzia o automóvel, perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu com uma árvore.

Com a força da batida, a jovem acabou falecendo no local. O recém-nascido, que estava acomodado no bebê conforto, foi socorrido e encaminhado para receber atendimento médico em um hospital próximo.

O condutor do carro realizou o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!