Um ex-amor nunca esquecido voltará a procurar quem tem esses 3 signos

Universo promete reencontros e emoções intensas nos próximos dias para esses nativos

Isabella Valverde - 13 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Emma Bauso)

Prepare-se, porque o cosmos anda mexendo com o passado e pode trazer de volta alguém que ainda ocupa um cantinho especial no seu coração.

A energia planetária favorece reconexões, mensagens inesperadas e reencontros cheios de significado.

Alguns signos, em especial, sentirão com mais força esse movimento e terão a chance de reviver uma história que parecia encerrada.

1. Câncer

Sensível e guiado pela emoção, o canceriano nunca esquece um amor verdadeiro.

A influência da Lua sobre o signo traz lembranças e desperta sentimentos adormecidos.

Um ex pode surgir novamente — e dessa vez, com a intenção de reconstruir o que ficou pendente.

O conselho é ouvir o coração, mas manter os pés no chão.

2. Libra

Os librianos vivem um momento de reflexão sobre relacionamentos.

O retorno de alguém do passado pode reacender paixões e também dúvidas.

O universo oferece a oportunidade de reavaliar o que deu errado e, quem sabe, escrever um novo capítulo.

A harmonia emocional será essencial para decidir se vale a pena recomeçar.

3. Peixes

Romântico por natureza, o pisciano tende a reviver antigas emoções com intensidade.

Um contato inesperado pode reabrir caminhos que o tempo tentou fechar.

A energia é favorável para o perdão e para uma reconciliação sincera — desde que ambos estejam dispostos a curar feridas antigas e recomeçar com maturidade.

Nova chance para o amor?

A fase atual é ideal para reencontros e para compreender o verdadeiro significado de algumas histórias do passado.

Se o coração ainda pulsa por alguém, talvez o destino esteja oferecendo uma nova chance de fazer tudo dar certo.

