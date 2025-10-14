3 signos que estão com a sorte batendo à porta e podem jogar na loteria

Se você é um deles, talvez este seja o momento certo para confiar na intuição e arriscar uma fézinha na jogatina

Magno Oliver - 14 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/X)

Mesmo com o fim do ano sendo uma etapa final de ciclo desafiador, alguns signos do zodíaco estão em uma fase excelente de crescimento e muita sorte.

Os astros estão indicando que três nativos estão com a sorte batendo à porta e se existe um dia para arriscar um palpite na loteria, esse dia é hoje. Energias de prosperidade, intuição e coincidências favoráveis estão em alta.

3 signos que estão com a sorte batendo à porta e podem jogar na loteria

1. Leão

Há dias em que o universo parece conspirar a favor e hoje é exatamente um deles para quem é de Leão. Isso porque o brilho natural dos leoninos está em sintonia com o universo.

A confiança e o otimismo atraem boas oportunidades financeiras inclusive um possível prêmio inesperado. Hoje, siga a intuição e aposte sem medo. O número do momento é o 13.

2. Sagitário

O resto do mês promete ser de avanço e realização para os nativos desta casa do zodíaco. Regido pela sorte e pela expansão, Sagitário está sob uma maré cósmica poderosa e constante.

Um palpite simples pode virar algo muito maior. Aposte com leveza e fé. A cor da vez é o azul.

3. Peixes

Depois de semanas intensas, você sente o peso ficando para trás e a energia voltando com força total. E a sensibilidade pisciana está aguçada e em harmonia com vibrações de abundância.

Sonhos, números que se repetem ou sinais podem ser guias certeiros. Siga o coração, ele está te mostrando o caminho da sorte. Questões emocionais e profissionais ganham clareza, e oportunidades antes bloqueadas começam a se destravar.

