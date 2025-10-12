Apostadores goianos tiram a sorte grande e garantem parcela de prêmio milionário na Lotofácil
Felizardos estão espalhados entre Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e outras cidades do estado
O domingo (12) começou um pouco mais feliz para 27 apostadores goianos sortudos que garantiram uma parcela do prêmio milionário sorteado pela Lotofácil neste sábado (11).
O concurso 3510 tinha prêmio acumulado de R$ 7 milhões e premiou quem acertou as dezenas: 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 13 – 14 – 15 – 17 – 21 – 22 – 23.
Embora o valor cheio tenha ficado para um morador de Marechal Floriano, no Espírito Santo, muitos goianos escolheram 14 dos 15 números certos.
São quase 30 pessoas que poderão resgatar entre R$ 1.899,03 e R$ 7.596,15. Entre apostas simples e bolões, 15 cidades aparecem na lista.
Goiânia é o município que mais reúne felizardos: foram nove cartelas premiadas. Anápolis e Aparecida de Goiânia figuram logo atrás, com três vitórias cada.
Goianápolis, Inhumas, Itumbiara, Joviânia, Mineiros, Nazário, Palmeiras de Goiás, Planaltina, Posse, Santa Rita do Araguaia, São Simão e Terezópolis de Goiás completam a lista.
Próximo sorteio
O próximo sorteio da Lotofácil é o de número 3511, realizado a partir das 20h nesta segunda-feira (13). O prêmio é estimado em R$ 1,8 milhão.
A cartela custa a partir de R$ 3,50 e pode ser registrada nas lotéricas credenciadas, pelo internet banking ou pelo site Loterias Online até uma hora antes do sorteio.
