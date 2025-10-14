Acidente com 4 vítimas deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida, no interior de Goiás

Ainda não se sabe o que levou ambos os veículos envolvidos a colidirem e caso segue sendo investigado

Davi Galvão - 14 de outubro de 2025

Acidente resultou na morte de uma das vítimas e em outros três feridos. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (13) na GO-236, deixou uma pessoa morta e outras três feridas.

O caso ocorreu em trecho da rodovia que passa por Mambaí, cidade no interior de Goiás que faz divisa com a Bahia. A colisão frontal envolveu dois veículos que trafegavam em sentidos opostos.

Imagens registradas no local mostram a gravidade do impacto, que avariou completamente o para-choque de ambos os veículos

Informações preliminares apontam que havia dois ocupantes em cada automóvel. Uma vítima de cada veículo ficou em estado gravíssimo, enquanto as outras duas tiveram fraturas e lesões, mas permaneceram estáveis e em observação.

Todos os feridos no acidente foram socorridos e levados ao hospital de Mambaí para atendimento.

Posteriormente, por volta das 23h50, um dos feridos, identificado como Verno Valentino Envall, de 80 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava no carro com o filho, de 49 anos.

A reportagem tentou contato com o hospital municipal de Mambaí para solicitar o estado de saúde dos outros pacientes, mas não teve retorno.

