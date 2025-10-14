Acidente com 4 vítimas deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida, no interior de Goiás

Ainda não se sabe o que levou ambos os veículos envolvidos a colidirem e caso segue sendo investigado

Davi Galvão Davi Galvão -
Acidente resultou na morte de uma das vítimas e em outros três feridos. (Foto: Reprodução)
Um grave acidente registrado na noite desta segunda-feira (13) na GO-236, deixou uma pessoa morta e outras três feridas.

O caso ocorreu em trecho da rodovia que passa por Mambaí, cidade no interior de Goiás que faz divisa com a Bahia. A colisão frontal envolveu dois veículos que trafegavam em sentidos opostos.

Imagens registradas no local mostram a gravidade do impacto, que avariou completamente o para-choque de ambos os veículos

Informações preliminares apontam que havia dois ocupantes em cada automóvel. Uma vítima de cada veículo ficou em estado gravíssimo, enquanto as outras duas tiveram fraturas e lesões, mas permaneceram estáveis e em observação.

Todos os feridos no acidente foram socorridos e levados ao hospital de Mambaí para atendimento.

Posteriormente, por volta das 23h50, um dos feridos, identificado como Verno Valentino Envall, de 80 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava no carro com o filho, de 49 anos.

A reportagem tentou contato com o hospital municipal de Mambaí para solicitar o estado de saúde dos outros pacientes, mas não teve retorno.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

